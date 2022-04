Janet Barboza arrancó la edición de este miércoles de “América Hoy” haciendo una aclaración a los televidentes. La conductora de televisión señaló que en el espacio matutino sí opinarían sobre el ampay que protagonizó Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, pese a que son de la misma casa televisora.

“Bienvenidos a ‘América Hoy’, hoy miércoles 20 de abril, tenemos un programa que no lo empezamos como normalmente nos gusta, con alegría y emoción. Y por qué no lo empezamos como siempre, porque el día de ayer se han visto unas imágenes que involucran a tres de nuestros compañeros de este canal y me refiero a Aldo Miyashiro, Óscar del Portal y Fiorella Méndez, ellos son parte de nuestra familia”, enfatizó en un inicio.

La compañera de Ethel Pozo manifestó que por respeto a su público serán objetivos con sus opiniones de la polémica que han protagonizado sus compañeros de América Televisión.

“Las imágenes son fuertes, imágenes duras, nosotros nos debemos a usted, al público que nos viene acompañado por más de dos años y que busca que en este programa seamos objetivos, imparciales. Este tema que se ha visto el día de ayer, con imágenes muy duras y muy fuertes, no va a ser la excepción porque usted esta acostumbrada a que nosotras midamos a todos con la misma vara. Imágenes tristísimas, imágenes que no hubiéramos querido ver”, acotó.

Brunella Horna apoyo lo dicho por Janet y opinó que las imágenes protagonizadas por Aldo y Óscar son vergonzosas.

“Así es Janet, imágenes vergonzosas, lamentablemente, salió este ampay donde involucran a dos compañeros de este canal, pero acá en ‘América Hoy’ vamos a hablar detalle tras detalle con objetividad”, dijo la joven conductora.

“Yo siempre me pongo tenso, me pongo nervioso con estos temas, no es para mí. Bueno, Christian Domínguez saluda”, añadió por su parte Edson Dávila, quien se mostró bastante tenso.

