La conductora del programa ‘Más espectáculos’, Jazmín Pinedo, no se quedó callada y respondió visiblemente fastidiada a la periodista Magaly Medina, con quien protagoniza desde la semana pasada dimes y diretes.

Y es que luego que la periodista criticara duramente la entrevista de Jefferson Farfán. Jazmín y la periodista se han enfrascado en responder a través de sus espacios de televisión. Medina presentó el último miércoles un video donde insinuó que Jazmín estuvo con un hombre casado y que solo salió en ampay en.

“No le voy a permitir que se meta con mi persona como mamá o mujer, no se lo voy a permitir que se preocupen sus auspiciadores, que después de tantos años de lucha contra la mujer terminen auspiciando un programa como ese, que lo único que hace es denigrar, difamar, atacar y destruir a las mujeres en nuestro país y es que usted es una misógina, esta es otra generación. Usted es lo peor que le ha pasado a nuestro género en la televisión. Y ojalá que los tiempos cambien”, señaló Jazmín Pinedo.

“No es sencillo ponerme a su nivel, no es sencillo para mí bajar dos peldaños y hablarle al nivel que usted se encuentra, al nivel al que está acostumbrada a tratar a todas las mujeres en este país, no solamente a mí. Deje de mentir a la gente deje, de manipularla”, agregó la conductora de TV.

Además, advirtió a la periodista que siempre se defenderá a través de su espacio televisivo y que tiene el respaldo de los gerentes de América Televisión, tal como recordó su compañero de conducción, Choca Mandros.

Jazmín Pinedo se enfrenta a Magaly Medina

