La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, aseguró que en este momento de su vida está priorizando su faceta de madre y no la de mujer, por eso no piensa en enamorarse de nuevo tras su separación de Gino Assereto.

Así lo señaló en una extensa entrevista para el diario el Trome, donde detalló que desea estar sola por el momento, disfrutar de su soledad y luego encontrar el amor.

“Sí, claro, somos jóvenes y voy a hablar solo por mí. Ahora estoy concentrada en mi trabajo, no me veo en una relación y estoy priorizando mi faceta de mamá que la de mujer. Ya cuando mi hijita esté más tranquila por ahí que gire y diga ‘me voy a dedicar a mí como mujer’, pero por el momento no porque mi niña me necesita”, sostuvo Jazmín Pinero.

“Aparte creo que todavía tengo opción, a mis 30 años, de que alguien se enamore de mí, hay camino por recorrer, no hay apuro, salgo de una relación de casi 9 años, también quiero estar un rato sola. Estoy aprendiendo a llevarme bien con mi soledad, cosa que no es fácil, pero que disfruto. En este momento Gino y yo nos estamos llevando bien, por ahí que de vez en cuando tenemos nuestras ‘mechas’, pero hemos crecido y aprendido que aquí nuestra hija es la prioridad”, agregó.

Defiende su trabajo en el espacio ‘Domingos de bingo’

Luego de que la periodista Magaly Medina criticara su trabajo en el espacio de Facebook ‘Domingos de bingo’, Jazmín aseguró sentirse orgullosa y feliz en su nuevo espacio laboral que le permite continuar con sus estudios universitarios.

“En primer lugar, no me avergüenzo de nada que sea trabajar y no hacerle daño a nadie. El bingo va un domingo sí y el otro no, y se acomoda a mi horario para estar con mi hija, porque un domingo lo paso con ella y el otro está con su papá. Le agradezco a la producción por esta oportunidad que le permite al público estar en familia y ganar platita”, dijo en su defensa.

“Yo respeto su trabajo (el de Magaly), respeto incluso el de las personas que no piensan igual y no tendría que quedar como una ‘botada’ si es que no salgo a explicar una mentira. Me parece una locura que se diga que, a mis 30 años, la televisión me da la espalda. Acabo de volver a la conducción, no me quejo de nada, tampoco me quedo sentada esperando que me lleguen las cosas, siempre me estoy preparando para mejorar”, agregó.

