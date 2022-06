La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, recibió el abrazo de la suerte por parte del actor y cantante Christian Meier, quien fue su primer entrevistado en su espacio televisivo ‘Más espectáculos’ que estrenará este lunes a través de América Televisión.

En el avance que presentó ‘América Espectáculos’, Jazmín aparece junto al cantante, quien está presentando su nuevo tema musical ‘Deja vu’. Pinedo aprovechó su primera entrevista para que el actor le dé la conocida ‘patadita de la suerte’, sin embargo, en este caso fue ‘el abrazo de la suerte’

En el avance de la entrevista, Jazmín Pinedo confesó al actor estar muy nerviosa por entrevistarlo, incluso reconoció que tuvo que voltear su rostro para que él no vea que se sonrojaba con los halagos del intérprete de ‘Carreteras mojadas’.

“Antes de iniciar esta entrevista yo lo saludaba y le dije: ‘que bueno verte’ me puse tan nerviosa y me tuve que voltear, no me pasa mucho eso... Otra vez voy a tener que pararme a tomar agua porque me dijo: ‘Qué bueno verte, qué linda estás’, no pasó ni dos segundos y me volteé para que no vea lo roja que me puse’”, señaló Jazmín Pinedo entre risas.

Luego, Jazmín Pinedo y Christian Meier se paran y el actor le da un intenso abrazo para darle suerte en su estreno en ‘Más espectáculos’. “Es mi abrazo de la suerte para empezar ‘Más espectáculos’... Ay creo que tendré mucha suerte”, se escucha decir a la exconductora de ‘Esto es guerra’.

Jazmín Pinedo entrevista a Christian Meier

