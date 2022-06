Luego que Magaly Medina señalara que Jazmín Pinedo es solo un instrumento para atacarla, la popular ‘Chinita’ salió nuevamente en su programa “+ Espectáculos” para desmentir dicha acusación y precisar que sus respuestas solo son una forma de defenderse.

En la reciente edición del programa de América Televisión, Jazmín Pinedo volvió a tomar la palabra casi al final de su bloque para pedir a la presentadora de “Magaly TV, la firme” que “no le mienta a la gente”.

“Lo único que le quiero decir es que no le mienta a la gente, no sea mentirosa. Ningún canal se está yendo en contra de usted, soy yo que tengo la libertad de expresarme y lo dije el primer día que le respondí para defenderme. He venido aquí y pedí permiso para expresarme”, señaló Jazmín.

“No es un canal contra usted, no mienta, si usted siente que yo he movido su piso de esa manera no es mi responsabilidad. Se trata de una persona enfrentándose a usted no para destruirla, sino para exigirle respeto, para defenderme. Es lo único que quiero aclarar. Le he dado un poco de ese jarabe que da usted todas las noches”, añadió Pinedo.

Jazmín Pinedo responde sobre el "complot" que mencionó Magaly Medina

Asimismo, Jazmín Pinedo hizo énfasis en que “nadie quiere destruir” a Magaly Medina, sino que solo está en búsqueda de respeto.

“Nadie la quiere destruir, yo que soy la que está hablando, no el canal, esta personita que está parada aquí. No necesito que nadie más me ayude porque yo puedo sola, al igual que usted seguramente. Lo único que está pasando aquí es que usted ve a una mujer joven exigiendo respeto, si usted me respeta, va a obtener exactamente lo mismo”, puntualizó.

