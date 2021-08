Jazmin Pinedo fue eliminada en “Reinas de Show” tras no quedar entre las tres finalistas que pasaron a la ronda final.

Gisela Valcárcel le agradeció por su participación y quiso acercarse a saludar, mientras que ella recibía sus flores por parte de la producción.

“Gracias Gisela, al jurado. Ha sido una oportunidad bastante bonita, he aprendido un montón. Lo había dicho al inicio del programa esta no es mi cancha, esto no es fácil, mi respeto para cada uno de ustedes”, comentó Pinedo.

Asimismo, le dio un mensaje de apoyo a las finalistas. “Que se corone la mejor”, añadió mirándolas. “De este modo y con música arriba le decimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga”, sentenció Valcárcel al despedir a la popular “Chinita”.

Cabe señalar que las cuatro participantes bailaron cumbia con los ojos vendados y fue el jurado especial el que escogió a las tres finalistas.

VIDEO RECOMENDADO

Gran final de “Reinas del Show”: las presentaciones a ciegas de las finalistas del reality

Las finalistas del reality tuvieron el reto de bailar con los ojos vendados. Aquí te mostramos sus presentaciones.