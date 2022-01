La conductora de televisión Jazmín Pinedo contó detalles sobre cómo vivió el fuerte sismo de 5.6 grados que sucedió la mañana del último viernes en Lima, el mismo que alarmó a gran parte de la población y dejó algunos daños materiales.

Según reveló la popular ‘Chinita’ durante una conversación con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi en “+ Espectáculos”, al sentir el fuerte temblor ella atinó a recoger a su hija y salió en ropa interior al pasadizo de su edificio.

“Lo mío fue vergonzoso... Yo de verdad les pido un favor a mis vecinos, a las seis personas que me crucé, no me graben, y si me grabaron, no lo suban pues... Yo salí en sostén”, señaló la conductora de TV.

En el mismo contexto, Jazmín reveló que su amiga Laura se está quedando con ella durante estos días y, debido a la intensidad del calor, decidieron dormir en ropa interior.

“Laura se está quedando en mi casa unos días y estábamos ahí las tres... una en calzón, la otra también y yo en sostén, porque hacía calor, como nunca durmiendo calatas”, reveló.

“Salimos al pasadizo y la gente salió y yo decía: ‘que no nos graben’. Agarré a mi hija, ella es gigante, no sé cómo la levanté... Igual no se asustó, pero por favor, si me grabaron, no lo suban, me muero de vergüenza”, agregó la popular ‘Chinita’.

Otra de las personalidades del mundo de la farándula que vivió algo similar fue Flavia Laos, quien reconoció que durante el último sismo en Lima no dudó en salir corriendo sin percatarse que estaba desnuda.

