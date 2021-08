Jazmín Pinedo volvió a referirse sobre la posibilidad de retomar su relación con Gino Assereto. El tema salió al frente luego que el chico reality se presentara como refuerzo de la conductora de televisión para su baile en la gran final de “Reinas del Show”.

“No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a él para que por ahí te saques la duda. No se trata de que yo lo haya cerrado o no (el capítulo Gino Assereto), porque no depende de mí. Mucha gente trata de lanzarme esa responsabilidad a mí porque estamos acostumbrados a ver a la mujer sufrir, llorar... he tenido la fortuna de estar con un hombre que es un caballero”, respondió la figura de televisión sobre volver a tener una relación con Gino.

Asimismo, la exconductora de “Esto es Guerra” reafirmó que mantiene una muy buena relación con el padre su hija Khaleesi. “Nos tenemos un cariño súper especial, algunas personas no terminan de entender por qué nos llevamos tan bien y como que le buscan la sin razón, pero a mí me basta con que mi hija esté feliz y pueda disfrutar de sus padres”, aseguró Pinedo a las cámaras de “América Hoy”.

El último sábado, en la final de “Reinas del Show”, el popular “Tiburón” emocionó hasta las lágrimas a su expareja al hablar sobre su esfuerzo y dedicación que entregó en el programa sabatino conducido por Gisela Valcárcel.

“Rápido Gisela, yo aplaudo a la ‘China’ porque si hay algo que ha pasado en todo este tiempo que ha estado acá es que la ‘China’ no ha podido estar con su hija, en el momento que siempre le ha gustado estar con ella. Yo soy consciente y testigo de todo el esfuerzo que ha hecho en dejar de ver a su hija para ensayar, mañana, tarde y noche. Bueno, yo he estado cuidando a la bebé por eso sé de su esfuerzo”, dijo Gino.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Las caídas más graciosas de la televisión peruana en 2018

Las caídas más graciosas de la televisión peruana en 2018 null