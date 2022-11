La conductora de ‘Más espectáculos’, Jazmín Pinedo, pasó el susto de su vida al aplicarse en el rostro una crema no recomendada por su dermatóloga que le causó una terrible reacción alérgica.

Debido a que se encuentra en tratamiento, la conductora de televisión no pudo estar al lado de Choca Mandros en la conducción del espacio diario ‘Más espectáculos’ este último lunes. El también productor lamentó lo sucedió, pero presentó las declaraciones de Jazmín Pinedo sobre lo sucedido.

Jazmín Pinedo explicó que se fue de viaje y compró una buena crema para tratar de eliminar zonas rojas en su rostro, sin embargo, su error fue no preguntar a su dermatóloga si podía usarlo debido a que su piel es alérgica.

“Llegué a Lima, vi en mi rostro algunos rojitos, me puse (la crema) para dormir por la noche. Al día siguiente me molestaban y me la volví a colocar. A las horas la nana de Khaleesi me dice: ‘Señora tiene algo en la cara’. Me pasé un paño húmedo y mi impresión fue terrible. Tenía la cara llena de manchas rojas. Tuve que irme volando al canal, porque tenía programa en vivo, las chicas me ayudaron con el maquillaje para lograr que no se note”, contó en sus redes sociales.

Pinedo se ha sometido a un tratamiento para recuperarse pronto, por eso recomendó a sus seguidoras tener cuidado con los tipos de cremas que se aplican.

“Debí consultar con mi dermatóloga y eso espero que les sirva de experiencia a todas ustedes, sabiendo que mi piel es tan delicada y que hago tantas alergias”, reflexionó.





VIDEO RECOMENDADO

Qatar 2022: los 5 videos virales que dejó el primer día del Mundial

Estos son los 5 momentos más curiosos del primer día de Qatar 2022.