Jean Deza vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez la madre de la expareja del futbolista, la señora Cecilia, denunció ante el medio de comunicación Prensa Chalaca que su hija Cleidy Rosi fue agredida por el deportista.

“La agarró a puñetes y patadas, ella está con la pierna moreteada y no voy a dejar que esto pase. La ha agredido delante de mi nieta”, comentó la mujer.

Detalló que el hecho de violencia se inició cuando Cleidy Rosi le pidió a Deza la manutención de la menor hija que ambos tienen. “Mi hija es la esposa de Jean Deza, pero no conviven hacen muchos años. Le reclamó la manutención de mi nieta y él entró a su casa y la ha agarrado a puñetes y patadas”, agregó.

Según señaló el citado medio, el ataque ocurrió en la zona de Santa Marina Sur, en el Callao, en la mañana.

“Mi nieta no está acostumbrada a presenciar este tipo de violencia, ni siquiera agresiones físicas ni verbales de ningún tipo. Yo la he traído para que ponga la denuncia. Mis vecinos me han llamado al escuchar los gritos de mi hija”, expresó la abuela desde los exteriores de la comisaría del Callao.

Cabe señalar que no es la primera vez que Deza está envuelto en escándalos de agresiones. Es más, Magaly Medina contó en su programa que él tiene más de 3 denuncias de este tipo.

VIDEO RECOMENDADO

Jean Deza ahora es la nueva imagen de firma de ropa urbana

Jean Deza ahora es la nueva imagen de firma de ropa urbana (Video: Instagram)