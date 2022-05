Jean Pierre Puppi: madre de sus hijos lo denuncia por agresión

Dayanna Lavado, madre de los hijos del cantante Jean Pierre Puppi, denunció al líder de la orquesta “You Salsa” por agresión física y psicológica.

A través de las cámaras de “Magaly TV: La Firme”, la joven narró los momentos de terror que vivió al lado Puppi.

Según contó, la fuerte agresión se dio cuando Dayanna asistió a la fiesta de cumpleaños de la abuela de Jean Pierre Puppi. Ella asistió a la reunión junto a sus hijas y en un momento de la fiesta, él le pide retomar la relación. Lavado aceptó la propuesta del padre de sus hijos y le dio la clave de su celular y en ese momento, él se puso violento porque vio unas conversaciones de ella con un amigo en común.

“Le dije que no quería ilusionarme otra vez y él me dijo que decía la verdad ‘que mírame a los ojos porque yo quiero regresar contigo’. Yo le creí, confié y le di la clave de mi celular. Ahí todo estalló porque vio que estaba conversando con un amigo”, contó.

“Me dijo que era una pe*** y me zampó con la mano. En una sí logré cubrirme y en las otras tres sí me dio en la cara. Vi que me caía sangre, ahí fue donde me paré para pedir ayuda”, dijo.

Cabe señalar que Dayanna Lavado indicó que no es la única vez que Jean Pierre Puppi la agrede. Ella ha sido víctima de violencia cuando ambos compartían la misma casa.

Pese a esta denuncia, Jean Pierre Puppi negó que sea un agresor. El cantante indicó que solo se defendió de una “provocación”.

“Se me tiró encima y ‘que por favor dame mi celular’. Yo le dije déjame ver (el celular), me apretó en los genitales y hasta tengo arañones en los brazos. Ahí fue cuando le tiré un manazo y tú sabes que el manazo de un hombre es fuerte. Si yo hubiera tenido intenciones de golpearla, esa vaina hubiera sido peor”, explicó el salsero.

VIDEO RECOMENDADO

Johanna San Miguel sobre Renzo Schuller en “Esto es guerra”: “No habla”

Renzo Schuller responde a Johanna San Miguel: "No necesito gritar"