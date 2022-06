Jefferson Farfán ofreció una entrevista exclusiva a Jazmín Pïnedo para el programa “+Espectáculos” y sorprendió al revelar cuánto tiempo la hizo esperar para poder conversar con ella, a pesar que se lo había pedido en reiteradas oportunidades.

“Lo que me ha costado conseguir esta entrevista ¿Cuántos años voy pidiéndotela?”, le preguntó inicialmente la ‘Chinita’ al futbolista quien respondió: “Dos años y medio creo”. “Bien poquito... Una cosita de nada”, agregó la exchica reality provocando risas en la ‘Foquita’.

Sobre el partido del repechaje que clasificaría a Perú al Mundial de Qatar 2022 si le gana a Australia, el delantero se mostró confiado. “Estamos super positivos tenemos una selección increíble y esperemos que nos den esa alegría que nos tiene acostumbrados”, dijo al respecto.

Farfán reconoció que le “encantaría” ser uno de los convocados del técnico Ricardo Gareca en este decisivo encuentro “pero en este momento no me toca estar y me toca apoyar desde afuera a mis compañeros al máximo y qué mayor alegría que ganen y clasifiquen al Mundial”.

En ese sentido, el jugador de Alianza Lima, no descartó -a sus 37 años- volver a vestir la blanquirroja y confesó que su sueño más grande es “ir al siguiente mundial”. Sobre el libro biográfico que Gianluca Lapadula está por publicar señaló: “Ojalá que me lo regale, ojalá me lo mande... Le voy a dar mi dirección para que llegue”.

