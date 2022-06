Jefferson Farfán brindó una entrevista a Jazmín Pinedo para “+Espectáculos” y mostró diversas áreas de su casa, una de ellas fue su amplia cocina. Y en medio de la conversación, el futbolista reveló que no sabe cocinar y que solo ‘sobrevive’ pidiendo delivery.

“Ahí está la cocina, lo que a mí no me gusta para nada”, comentó Farfán previo a ingresar a su cocina.

Asimismo, la expareja de Melissa Klug confesó que, pese a que su mamá cocina muy rico, él no aprendió “nada”.

Tras ello, Jazmín Pinedo le preguntó respecto a cómo sobrevive en el día a día debido a que no cocina, y entre risas él respondió: “Delivery. Todo es delivery. Ja, ja, ja. Bueno, mis tías cuando vienen cocinan”.

“No cocinas nada. Cocinar es un plus para un hombre, siquiera un lomo saltado, una papa rellena”, increpó la conductora a Jefferson Farfán, quien se defendió diciendo que lo único que sabe preparar son “huevitos”.

Finalmente, la conductora de “+Espectáculos” se dirigió a la madre de Jefferson para pedirle que le enseñe a cocinar.

“Señora, enséñele algo porque ni un tequeño me ha puesto. Yo soy de buen diente, no me puedes tener de hambre”, comentó la popular ‘chinita’. Ante ello, el deportista le dijo que podía pedirle un delivery si deseaba, lo que generó la risa de Pinedo.

Jefferson Farfán dice que no cocina y firma camiseta a Jazmín Pinedo

VIDEO RECOMENDADO

Gino Assereto graba a Jazmín Pinedo tras rumores en torno a su relación

Gino Assereto graba a Jazmín Pinedo tras rumores de una supuesta separación. (Video: Instagram)