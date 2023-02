Celebraron su primer 14 de febrero como esposos y sorprendieron al mundo con su ‘locura de amor’. La cantante Jennifer Lopez enseñó, por primera vez y en pleno Día de San Valentín, los tatuajes que eligió junto a Ben Affleck para inmortalizar su unión y las fotografías permitieron observar en qué parte de su cuerpo están y cuál es el diseño. Desde Mag te contamos los detalles.

Son una de las parejas que más miradas se robó en Estados Unidos desde que retomaron su relación luego de 17 años separados y ahora viven el día a día llenos de felicidad y en compañía de los hijos que tuvieron en sus anteriores matrimonios con Marc Anthony y Jennifer Garner, siendo una gran familia.

Y es que JLo está encantada disfrutando de su nueva vida de casada y así lo hizo notar en una entrevista con Today en el marco del estreno de su película ‘Shotgun Wedding’ donde afirmó que “toda mi vida me he preguntado si existe el amor verdadero. Ahora, siento que he encontrado a una persona que va a estar a mi lado pase lo que pase” y calificó a Ben Affleck de “un sueño. Es un encanto”.

Los tatuajes de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Es justamente ese amor y gran etapa que viven juntos que los motivó a realizarse su primer tatuaje. La ‘diva del Bronx’ publicó en sus redes sociales las imágenes de los diseños que se hizo cada uno: el de Ben está formado por unas flechas y las iniciales de la pareja en el lateral de su torso, y el de Jennifer es una flecha que atraviesa un símbolo de infinito compuesto por los nombres de ambos y está justo en la zona de sus costillas, en el lateral izquierdo.

JLo eligió el 14 de febrero para revelar su gran muestra de amor y publicó 10 exclusivas fotos que resumen su relación acompañadas de la leyenda: “Feliz día de San Valentín mi amor” y los hashtag, “el compromiso es sexy”, “estos somos nosotros entonces”, “estos somos ahora” y “esta soy yo ahora”.

Jennifer Lopez mostró su tatuaje en la costilla y también el diseño que eligió Ben Affleck. (Foto: @jlo / Instagram)

Entre las fotografías que subió Jennifer Lopez una de las más llamativas fue en la que recrearon el video de ‘Jenny from the Block’ lanzado en 2002 y Ben Affleck pone su mano sobre el derrier de Jennifer mientras esán en un yate.

Jennifer Lopez publicó unas serie de divertidas fotos junto a su ahora esposo Ben Affleck. (Foto: @jlo / Instagram)

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron por sorpresa en Las Vegas el 16 de julio de 2022. Un mes después organizaron una segunda celebración de tres días en la mansión del actor en Georgia. Ellos renovaron sus votos el 20 de agosto en presencia de su familia y amigos. ‘Bennifer’ selló así su historia de amor que se inició en 2002 y por la estuvieron a punto de llegar al altar en 2004, pero entonces cancelaron su compromiso.

