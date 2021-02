Han tenido que aplazar su boda durante todo el 2020 a causa del coronavirus y en pleno 2021 una noticia parece remecer la estabilidad de la pareja. La cantante Jennifer Lopez y el exjugador de béisbol Alex Rodríguez protagonizan las portadas internacionales al conocerse una supuesta infidelidad de la exfigura de los New York Yankees. El nombre que retumba es el de la estrella del reality ‘Southern Charm’ de Estados Unidos, Madison LeCroy.

Cómo nacieron los rumores

Según recoge E! News, el martes 2 de febrero Danni Baird, quien también forma parte de ‘Southern Charm’, apareció en el podcast ‘Reality Life With Kate Casey’ y fue consultado sobre el tema: “Cuando escuchaste que posiblemente era A-Rod, pensaste, ‘¿Qué? ¿Qué pasó con nuestro programa? ¿Dónde estamos en el mundo? ¿Qué está pasando?’”

“Meses antes de eso, había escuchado, como, ella (Madison LeCroy) me había dicho que estaban hablando por FaceTime o algo”, afirmó sin pronunciar el nombre de Rodríguez. “Y simplemente lo asumí. Nunca pregunté más sobre eso ni nada por el estilo. Así que simplemente me olvidé de eso. Simplemente no recordé en que él era un jugador de Grandes Ligas”.

Y eso no fue todo, pues en un preview de la reunión de la séptima temporada de ‘Southern Charm’, grabada a fines del año pasado, se vio a Craig Conover acusando a LeCroy de engañar a su entonces novio Austen Kroll, diciendo que viajó a Miami para dormir con un “ex jugador de la MLB”. El presentador Andy Cohen dijo que el hombre estaba “casado” y era “muy famoso”.

En las imágenes también se ve cómo Madison LeCroy pide que la pongan en una “prueba de detector de mentiras. Nunca volé a Miami”, pero también agregó que esa supuesta persona “me contactó y, sí, nos enviamos un mensajes, pero aparte de eso, no había nada (...) Nunca lo he visto físicamente, ni lo he tocado”.

Tras la difusión de las imágenes, en redes sociales no tardaron en relacionarla con el novio de Jennifer Lopez, aunque hasta el momento no hayan pruebas de la veracidad de esta supuesta infidelidad. Una fuente le dijo a E! News en un comunicado que Alex Rodríguez “no la conoce y nunca la ha conocido”

Madison LeCroy, quien el año pasado se dio a conocer en el ‘reality’ de Estados Unidos y que hoy aparece en ‘trending topics’, dio su versión al sitio ‘Page Six’ y durante la entrevista negó cualquier tipo de relación física con Alex Rodríguez, pero dijo que intercambiaron comunicación por teléfonos en diversas ocasiones, pero todas de forma “inocente”.

“Él nunca ha engañado físicamente a su novia conmigo”, dijo para luego agregar que habló “con él de forma esporádica, pero no consistente”.

La reacción de JLo

Ante tal ola de rumores de una supuesta infidelidad, Alex Rodríguez usó su cuenta en Instagram para compartir un video de ambos en su auto, pero la que se roba las miradas es Jennifer Lopez por su tremendo derroche de energía.

Al ritmo del rock & roll, JLo disfruta del paseo y su novio no deja de grabarla para luego acompañar la publicación con un corazón, dejando en claro el profundo amor y complicidad que hay entre ellos.