‘Bennifer’ es la pareja del momento en Hollywood. Tras pasear su amor por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia y días después en la MET Gala, Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a sorprender con su elegancia en el estreno de ‘The Last Duel’ en Nueva York. La ‘Diva del Bronx’ no solo acompañó a su novio a disfrutar de la película que protagonizó, sino que impactó con su osado look y dejó en Instagram una emotiva fotografía que oculta un gran detalle: lo enamorada que está de él y su apoyo.

Tras 17 años separados, los caminos de las celebridades volvieron a unirse luego que ella terminara su noviazgo con Alex Rodríguez. Desde mayo de 2021 se han mostrado inseparables.

Derroche de amor de Jennifer y Ben

La noche del sábado, Jennifer Lopez y Ben Affleck llegaron hasta el The Metropolitan Museum of Art y la cantante de 52 años impactó con su atuendo dejando en claro que tiene una espectacular figura. Eligió un dos piezas de la casa francesa Hervé Léger con mangas largas y abertura en la falda que dejaba al descubierto sus piernas. Eso no fue todo, pues con el crop top presumió sus abdominales.

El detalle en la foto de Jennifer Lopez

JLo sabía que era la noche de Ben Affleck, quien protagonizó la película ‘The Last Duel’ con Matt Damon. Si bien posó junto a él en la gala del The Metropolitan Museum of Art de Nueva York y se mostraron muy cómplices, también le dio su espacio para lucirse solo y responder las preguntas de los periodistas.

Mediante su cuenta de Instagram, Jennifer Lopez compartió una imagen en la que aparece observando a su pareja mientras está junto a la prensa acreditada. Ella se mostró apoyada en una columna y de espaldas, pero lo que la imagen transmitió fue mucho más allá.

"La magia de la alfombra roja", escribió Jennifer Lopez en una foto observando totalmente enamorada a Ben Affleck. (Foto: @jlo / Instagram)

“Apoyando a su hombre”, “Quédate con quien te mire como JLo a Ben”, “Esta es LA foto”, “Es maravilloso cómo Ben y tú se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras”, fueron algunas de las reacciones ante la amorosa imagen que demostró que Jennifer está siendo un gran apoyo para la carrera de Affleck.

Hace unos días el actor reveló que “estoy muy feliz” y que “es un momento muy feliz en mi vida. La vida es buena”. Ben escribió ‘The Last Duel’, que se estrenará el 15 de octubre, junto a su amigo Matt Damon y no piensa descuidar su vida personal y esta nueva oportunidad con JLo.