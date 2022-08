El 20 de agosto fue un día inolvidable para la pareja del momento en Hollywood. ‘Bennifer’ contrajo matrimonio por segunda vez en Georgia, tras darse el primer “sí, acepto” en Las Vegas el 16 de julio. Para esa ceremonia formal, Jennifer Lopez y Ben Affleck planearon más de una sorpresa para sus invitados, a quienes se les dieron normas precisas para que ningún detalle sea divulgado a los medios de comunicación; sin embargo, con el paso de los días JLo vivió en carne propia la traición de algunos quienes, a pesar de haber firmado un acuerdo de confidencialidad, entregaron un video con uno de los momentos más especiales de la noche, ¿Cómo reaccionó la ‘Diva del Bronx’?

MIRA TAMBIÉN | Jennifer Lopez y Ben Affleck: el vestido de novia y otras 9 cosas que debes saber sobre su boda

Esta fiesta especial contó por la presencia de amigos muy cercanos y familiares y duró tres días. Entre los regalos más esperados de la noche estuvo el que la nueva señora Affleck le hizo a su esposo, pues interpretó su reciente canción dedicada a su amor. Ella se apoderó de la pista de baile y cogió el micrófono para entonar cada estrofa llena de sentimiento. En un video difundido por TMZ se ve a él sentado en una silla mirándola fijamente mientras ella se lucía con unos bailarines.

El enojo de JLo por traición de sus invitados

Diversos medios estadounidenses han asegurado que la canción inédita se llama “Can’t Get Enough” y está dedicada al protagonista de “Pearl Harbor” y, según destaca La Vanguardia , ella entona frases como “Puedo sentir la pasión en tus ojos / Todavía estoy enamorada de ti / Sabes que no me canso de ti / Sabes que no me canso de ti”; sin embargo, este fue un momento privado y Jennifer Lopez no tomó nada bien que su intimidad sea expuesta sin su consentimiento. Ella dejó en claro que la persona o personas que lo grabaron se aprovecharon de su confianza.

“Esto fue tomado sin nuestro permiso y vendido por dinero. Punto (...) Quienquiera que lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado. No sé de dónde lo están sacando todos porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda”, escribió en un comentario en redes sociales desde su cuenta oficial donde dejó entrever que alguien se benefició económicamente con la distribución del material a los medios.

Algunos detalles de su boda con Ben Affleck han sido compartidos por ella misma en su página de internet, “On the JLo” como los tres impresionante vestidos que usó de Ralph Lauren. En su comunicado también indicó que compartirá más momentos importantes de su boda, cuando ellos consideren prudente hacerlo.

El video que enfureció a Jennifer Lopez

Síguenos en nuestras redes sociales: