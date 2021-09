La noticia del fin de semana fue ver a Jennifer Lopez y Ben Affleck desfilando en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia donde la pareja derrochó no solo glamour, sino una alta dosis de pasión y caricias, demostrando que 17 años después el amor está más fuerte. Su llegada al evento llamó la atención de millones y una de las más entusiastas con la reaparición de ‘Bennifer’ fue Kim Kardashian, quien se animó a expresar sus buenos deseos hacia la cantante y el actor, ¿qué le dijo a esta ‘pareja de película’?

La ‘Diva del Bronx’ acompañó a su novio al estreno de su película ‘The Last Duel’ en Italia, protagonizada por Matt Damon, el pasado viernes 10 de septiembre. Para la noche de gala, ambos llegaron de la mano y luciendo impecables: ella con un ceñido vestido blanco con pronunciado escote de Georges Hobeika Couture y él con un esmoquin clásico.

Uno de los detalles que más llamó la atención del paso de Jennifer Lopez y Ben Affleck por la alfombra roja fue la complicidad que demostraron, pues las risas y miradas llenas de amor no faltaron.

La reacción de Kim Kardashian

Lo bien que la pasa la pareja cuando está junta no fue ajena a los fotógrafos que siguieron al milímetro su caminata previa al estreno de ‘The Last Duel’. El sentido del humor del protagonista de ‘Argo’ hizo que su amada no dejara de reír a su lado y eso tampoco pasó desapercibido para la celebridad estadounidense Kim Kardashian.

Ella usó su Instagram Stories para compartir una fotografía donde ambos se miran totalmente enamorados, mientras Affleck sujeta la cintura de la cantante. Ante esto, Kim Kardashian escribió: “Larga vida, Bennifer”, junto a un corazón rojo.

Kim Kardashian no fue ajena al nuevo debut de 'Bennifer' en una alfombra roja. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Jennifer Lopez se mostró muy entusiasmada de estar junto a su novio en este importante momento y así lo hizo saber una fuente a People. “Ambos tienen temporadas de otoño muy ocupadas y disfrutan pasar el mayor tiempo posible juntos ahora (...) Jennifer está muy feliz de que puede acompañar a Ben en Venecia. Ella está emocionada de estar a su lado y apoyarlo. Ellos están muy felices juntos”, explicó.

Jennifer Lopez y Ben Affleck reanudaron su romance en abril de 2021 y en julio, el día que ella cumplió 52 años, hicieron oficial el regreso de ‘Bennifer’ en Instagram con un romántico beso.

‘Bennifer’ protagonizó la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.