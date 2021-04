Mientras continúa grabando su nueva película en República Dominicana, la cantante Jennifer Lopez aprovechó un momento de relajo para hacerse ella misma una sesión de fotos para compartir en su cuenta oficial de Instagram. Si bien eligió un look bastante cómodo y a la moda, los seguidores de la actriz rápidamente notaron un pequeño detalle, el cual activó todas las alarmas sobre su relación con Alex Rodríguez, ex jugador de béisbol por los New York Yankees.

Si bien hace unas semanas volvieron a mostrarse juntos para promocionar una campaña publicitaria, las redes sociales de ambos no han vuelto a compartir imágenes o videos que demuestren que solucionaron sus problemas y continúan como pareja; sin embargo, JLo dejó a más de uno preocupado con las fotos que mostró durante el descanso en el rodaje de la película ‘Shotgun Wedding’.

Jennifer Lopez, conocida como la ‘Diva del Bronx’, no solo presumió su abdomen con un crop top blanco, sino que creó tendencia con joggers de color dorado y zapatillas blancas. Si bien usó diversos accesorios de joyería dorada y plateada (entre pulseras y una gruesa cadena de oro), en su mano faltaba algo: el anillo de compromiso que le entregó Alex Rodríguez valorado en más de 1 millón de dólares.

La serie de fotografías llegó con la leyenda “Mantén la calma y trabaja en fin de semana” trajo una serie de teorías entre los seguidores quienes notaron la ausencia de la joya. En redes sociales algunos indicaron que era normal que lo dejara guardado en la residencia donde se aloja en República Dominicana o que no forma parte del vestuario de la película ‘Shotgun Wedding’, mientras que otros se preguntaron si JLo y A-rod se separaron definitivamente.

Jennifer Lopez se mostró muy relajada en unas escaleras mientras filmaba una escena de su próxima película. (Foto: @jlo / Instagram)

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez anunciaron que estaban comprometidos el 9 de marzo de 2019. Ella mostró en Instagram la joya, un diamante corte esmeralda, que se estima entre 10 y 15 quilates. La entrega fue en la playa, durante un atardecer y el exbeisbolista se arrodilló para pedirle que sea su esposa en las vacaciones que hicieron en Las Bahamas.