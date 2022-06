Jessica Newton se presentó en el programa “Por Dios y por la plata” de Carlos Galdós y respondió a las duras críticas que recibió la coronación de Alessia Rovegno en el Miss Perú Universo 2022.

En conversación con Galdós, la organizadora del Miss Perú Universo indicó que se siente feliz por la recepción de los medios de comunicación y sobre todo porque el certamen fue televisado en América TV.

“Estoy feliz de que haya habido una repercusión tan grande. Hoy en día es muy difícil que tengas a los misólogos del mundo pendientes de un país. Ayer hemos recibido las felicitaciones de Telemundo... Respeto que a la gente le puede gustar una y le pueda gustar otra candidata. Me encanta la acogida que pueda tener el certamen. Le agradezco a la prensa de que nos den tanta visibilidad”, expresó en un inicio.

Newton recalcó que el jurado eligió a cada candidata para un certamen internacional específico y creyeron en Alessia Rovegno para que represente a Perú en el Miss Universo.

“El jurado ha evaluado qué modelo debe representarnos en cada plataforma porque en cada concurso se buscan prototipos distintos y es lo que la gente debería tratar de entender”, explicó.

“Yo puedo tener favoritas como lo tiene todo el mundo. Me imagino que habrán entrenadores que tendrán a jugadores que sabrán en qué momento poner... celebro que haya tanta atención en el concurso y valoro que sigan fieles a sus candidatas, pero lo que no me parece sano es que se haga daño. Tú puedes opinar, pero no tienes que dañar”, sentenció.

