Jessica Newton y Magaly Medina mantienen una sólida relación de amistad, por lo que se muestran apoyo mutuo en todo momento. Recientemente, la directora de la organización Miss Perú fue consultada por la separación de la conductora de TV de su esposo Alfredo Zambrano, a lo que tuvo una peculiar respuesta.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jessica Newton fue consultada por la separación de Magaly Medina y Alfredo Zambrano -noticia que confirmó la presentadora de “Magaly TV, la firme” hace una semana-, y dijo que ella prefiere no opinar de la vida privada de su amiga.

“¿Qué opinas de la separación de Magaly Medina? Que lamentable, se les veía súper lindos”, fue la pregunta de uno de sus seguidores en Instagram. “Nunca he opinado de la vida privada de Magaly Medina y no voy a empezar ahora. Los amigos verdaderos no comentan esas cosas”, respondió Newton.

Ante esa respuesta, Magaly Medina se mostró agradecida y republicó el post de Jessica Newton en Instagram. “Gracias”, fue el breve mensaje que escribió la conductora de “Magaly TV, la firme”.

Como se recuerda, el pasado 30 de marzo la presentadora Magaly Medina anunció en su programa en ATV su separación de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, generando la sorpresa de todos sus seguidores.

“Yo quiero hacer una comunicación en tono personal, esta es una decisión que ha sido bastante pensada con mucho detenimiento. He decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio”, confesó Medina en aquella oportunidad.

“Que esto no se preste a especulaciones, aquí no hay terceras personas, ni de mi parte ni de su parte. Yo lo que deseo es que Alfredo encuentre la felicidad en el camino que se le viene y creo que es lo mismo que desea para mí”, añadió.

