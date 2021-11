Jessica Newton y su hija Cassandra Sánchez de LaMadrid se enlazaron con el programa “Magaly TV: La Firme” para mostrar los regalos que recibieron en el baby shower del futuro hijo de Deyvis Orosco.

En medio de la conversación, la exreina de belleza aprovechó para pronunciarse sobre las críticas que su hija ha recibido en redes sociales por no publicar fotos con la madre de Deyvis Orosco ni su familia.

“Creo que la gente no está acostumbrada a ver a una pareja tan feliz, tan unida, donde la familia en general estamos agradecidos y bendecidos por esta unión porque nos ha llenado de alegría desde el día uno”, comentó Jessica, en la edición del último miércoles del programa de Magaly Medina.

Asimismo, Newton se animó a revelar que tiene una buena relación con la mamá del ‘Bomboncito’.

“Yo he conversado con mi consuegra, es una mujer sencilla, tímida, pero no por eso menos amorosa ni menos delicada. Si yo viese que ella no tiene los gestos que tiene con mi hija, pues podría tener algún reparo, pero ella quiere permanecer en el anonimato”, puntualizó.

“Yo soy una mujer que eligió estar en el Miss Perú y mi vida es bastante pública, pero ella prefiere ser mucho más privada y la respeto, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos bromear por teléfono, no podamos conversar. No tenemos por qué sacar una fotografía”, agregó.

