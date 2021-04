El conductor de The Tonight Show, Jimmy Fallon, transmitió Among Us en Twitch con un grupo repleto de celebridades en su debut en la plataforma el último martes. La transmisión duró aproximadamente una hora y casi al final, más de 125,000 personas estaban viendo en vivo.

Jimmy Fallon jugó con famosos como Noah Schnapp (que interpreta a Will Byers) y Gaten Matarazzo (que interpreta a Dustin Henderson) de la serie Stranger Things; la YouTuber Corpse Husband; la directora de la comunidad de InnerSloth, desarrolladora de Among Us, Victoria Tran; entre otros.

El numeroso grupo jugó en el mapa clásico de Skeld de Among Us y en el enorme mapa de Airship, que se acaba de lanzar el pasado 31 de marzo. Partes de la transmisión se emitirán en el famoso talk show de la cadena estadounidense NBC The Tonight Show la próxima semana, según informó IGN.

Jimmy Fallon también recaudó dinero para Feeding America durante la transmisión. Las donaciones de los espectadores ascendieron a más de US$17,000 y el famoso conductor del talk show estadounidense The Tonight Show dijo que cubriría el resto de las donaciones para alcanzar la meta de US$25,000.