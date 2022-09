Un tenso momento se vivió este martes, 27 de setiembre, en “Esto es Guerra”. Johanna San Miguel arremetió contra un árbitro del reality por no sancionar a tiempo a Ducelia Echevarría durante el circuito extremo que realizó ayer.

La conductora del programa cuestionó el desempeño de Sebastián debido a que según consideró, su error arbitral puso en tela de juicio el triunfo de Ducelia, quien ganó una medalla en la secuencia ‘Contrincantes: la lucha por la supremacía’.

Johanna San Miguel no dudó en arremeter en vivo contra el árbitro luego que la producción decidera someter a votación si la ‘Reina de Pozuzo’ debía repetir el circuito frente a Alejandra Baigorria.

“Siempre ese árbitro se equivoca y a mí me tiene hasta acá. Yo no entiendo ¿vienen acá a hacer qué? Acá venimos todos a hacer nuestro trabajo. Acá los chicos se rajan. ¿Es tan difícil decirle a una competidora: ‘Te has equivocado por favor regresa’? Ahora tenemos que pasar por todo esto porque no hizo bien su trabajo”, cuestionó la líder de los ‘Guerreros’.

Sebastián finalmente dio la cara y reconoció que se equivocó, sin embargo, pidió que no se le juzgue de forma drástica ya que cometer errores es un acto humano. El miembro de la producción de EEG fue respaldado por Micheiile Soifer, quien pidió que no se le haga un cargamontón.

Cabe señalar que tras la votación, se determinó que, Ducelia y Alejandra tendrán que enfrentarse de nuevo por una medalla luego del error arbitral.

