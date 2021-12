La conductora de ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel se animó a dar detalles de la pelea que protagonizó hace más de 5 años con el anticuario Jorge Antonio Bustamante Arce en una fiesta en el Hotel Bolívar que en su momento causó sorpresa y fue un escándalo mediático.

Todo lo reveló en una secuencia del programa sabatino ‘Estás en todas’ denominada ‘Mi amigo, mi enemigo’, en la que participó con el actor Carlos Carlín, con quien presentará el show virtual ‘Un cuentazo de Navidad’ que estará disponible desde el 1 de diciembre.

La periodista Ximena Dávila le preguntó a Carlín, cuál fue el momento más embarazoso de la actriz y él contestó: “Estuvo un poco rayada en la vida en algún momento, se le cruzaron los chicotes, la luna y creo que todos lo vimos... entonces una copa cayó en su mano y todos vimos eso... Yo la llamé para saber cómo estaba”, respondió Carlos Carlín.

Mientras, Carlín respondía Johanna San Miguel estaba con unos audífonos para no escuchar la respuesta de su partner. Cuando le tocó el turno de responder, ella contó otros momentos vergonzosos. Hasta que Carlos le confesó su respuesta y ella se animó a explicar lo que realmente pasó.

“Lo que pasó en realidad fue que una persona estuvo fastidiándome mucho, ese día fue muy acosador, fue terrible. Cogió donde tú pones la botella del whisky, cogió la hielera y me la tiró toda en la cabeza, la gente no sabía eso, me chorreó todo eso, y yo tenía una copa justo, hice así (gesto de tirarla), pero quién empezó el tema”, contó la actriz de teatro, cine y televisión.

Como se recuerda, el 2015 Jorge Antonio Bustamante denunció a la actriz por lanzarle un vaso de vidrio en una fiesta hecho que le generó lesiones que felizmente no pasaron a mayores.

