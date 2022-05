En la edición del lunes 30 de mayo de “Al estilo de Juliana”, la periodista Juliana Oxenford se tomó unos minutos para referirse a John Kelvin, quien fue condenado a 21 años de prisión por el delito de violencia física y violación sexual contra su esposa, Dalia Durán.

La figura de ATV aseguró que la sentencia del cantante de cumbia no solo le compete a los programas de farándula debido al que el tema se legalizó y hay una pena de prisión efectiva para un abusador de mujeres.

“Esta historia ya no es exclusivo de programas de farándula, esto ya es un tema penal, hay un castigo de cárcel efectiva para un agresor de mujeres. Una cantante, John Kelvin, que fue acusado por su esposa y madre de sus hijos, no solo de agredirla, sino de haber abusado de ella”, dijo al inicio.

“Es triste porque hay niños de por medio, hay una mujer violentada. Acá no vamos a ponernos a cuestionar si ella lo perdona o no... entendemos que hay una especie de codependencia emocional que no nos compete, pero sí a la justicia determinar hasta qué punto y cuánto tiempo tiene que estar este sujeto en la cárcel para pagar por los delitos cometidos”, comentó.

Asimismo, se mostró sorprendida por los 21 años que tendrá que pasar John Kelvin en prisión. “21 años, más de dos décadas, imagínense... seguirá pagando todo este tiempo por el daño que le ha generado a su esposa y a sus hijos”, puntualizó.

La figura de televisión instó al Ministerio Público y al Poder Judicial que presten la misma atención a otros casos de violencia contra la mujer. “Yo saludo y aplaudo la celeridad con el Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial atendieron la denuncia de Dalia Durán y pusieron en buen resguardo a los hijos, pero también pedimos que con la misma premura se atiendan otros casos de violencia familiar”, señaló.

“La semana pasada en este programa hablábamos del caso de una mujer desesperada. Su pareja la baleó, tres impactos de bala, estuvo en UCI debatiéndose entre la vida y la muerte, madre de familia también. Este tipo le dispara en una reunión familiar... tienen todo, la prueba de absorción atómica, la documentación que demuestra que el arma es la que el portaba con licencia, tienen la información, los testimonios de los testigos, tienen todo, pero le dictan prisión preventiva, se termina y piden nueve meses más... por qué no hay una sentencia, una condena firme”, lamentó Juliana Oxenford.

En ese sentido calificó como ‘triste’ que una mujer tenga que pasar por un proceso mediático, como Dalia Durán, para que las autoridades reaccionen. “Para que las autoridades sientan algún tipo de temor y digan ‘no, sí, hay que ponernos las pilas porque, sino mi nombre como fiscal, como juez, va a salir a la luz’. Pónganse las pilas siempre por Dios, sino seguimos esperando que más mujeres se sumen a la lista de víctimas de enfermos feminicidas”, concluyó.

