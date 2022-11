El programa “Amor y Fuego” difundió imágenes de Dalia Durán junto a su agresor John Kelvin. En las imágenes se logró observar cómo la cubana y el cumbiambero brindaron y cenaron juntos tras reunirse en un centro de conciliación, donde llegaron a un acuerdo sobre el cuidado de sus hijos.

El espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre mostró videos y fotos de la expareja abrazándose, algo que sorprendió a muchos televidentes.

Ante estas imágenes, la conductora Magaly Medina tuvo duras palabras para Durán y advirtió que no volverá a recibirla en su set de televisión.

“No sé qué tiene en la cabeza, no sé si tiene neuronas, una mujer que todavía no ha superado este post traumático, una mujer que tiene la autoestima tan baja, que no tiene ninguna pizca de amor propio”, comentó Medina.

“El que ha quedado bien es él (por John Kelvin) y tú eres la que ha quedado como una pobre tonta, que no sabe defender sus derechos, que no sabe quererse a sí misma, que no sabe ser agradecida con todo un país que la apoyó”, sentenció Medina.