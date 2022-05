Jorge Benavides compartió un adelanto de lo que será su programa “JB en ATV” y se pudo observar que el espacio de entretenimiento viene alistando una parodia sobre la presunta reunión secreta que habría tenido Martín Vizcarra con la excandidata al Congreso de Somos Perú Zully Pinchi en un hotel del Cusco, en febrero pasado.

“Yo no fui infiel. Lo que se viene este sábado”, escribió Jorge Benavides en su cuenta de Instagram.

Según se pudo ver en el clip, Benavides será el responsable de imitar a Martín Vizcarra y al mismo estilo de Guty Carrera -cuando negó serle infiel a su expareja Melissa Paredes- se le oye decir: “Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel. Yo, no fui infiel”, para luego dar pase a la invitación a ver el programa este sábado 21 de mayo.

Niega infidelidad

Luego de que un reportaje de Panorama lo acusara de haber tenido una presunta reunión secreta con Zully Pinchi en un hotel, el exmandatario aclaró que no va a “caer en el juego” de desmentir o confirmar los hechos que se le imputan por los supuestos chats de WhatsApp mostrados en el programa dominical.

“No voy a caer en el juego de estar haciendo desmentidos o confirmaciones de consultas que estén referidas a mi campo y al ámbito privado. Tengo una familia que es lo que más quiero en la vida. Lo más importante en mi vida es mi familia”, manifestó.

“Familia que formé con Maribel, mi esposa, hace 30 años. La mujer a quien amo y la mujer con la que quiero vivir hasta el último de mis días”, agregó.

