Tras conocerse que Carlos Vílchez dejará ATV para mudarse a América Televisión y conducir un programa con María Pía Copello, el director de “JB en ATV”, Jorge Benavides, confirmó que su amigo y colega cambiará de casa televisora en 2023.

En declaraciones para “Magaly TV, la firme”, Jorge Benavides señaló sentirse triste por la salida de su amigo y dijo que respetará su decisión de no hacer pública su salida hasta que él lo considere pertinente.

“Todo el mundo sabe que Carlos se va para el próximo año. Obviamente (estoy) muy triste, Carlos aparte de ser mi compañero de trabajo es amigo mío y he respetado mucho su decisión de no decir hasta que él decida que ya no va a estar con nosotros”, señaló.

“Ya es un secreto a voces, confirmado por la misma María Pía (Copello), de que va a trabajar con él. No es la primera vez, al final siempre regresa, vuelve el ‘perro arrepentido’. Bromeando entre nosotros entró a mi camerino y nos hemos abrazo, me dijo: ‘voy a tratar de regresar lo más pronto posible’”, agregó el popular ‘JB’.

Carlos Vílchez responde si se va

Tras las declaraciones de Jorge Benavides, Carlos Vílchez apareció en escena y confirmó que sigue siendo parte del equipo de “JB en ATV” hasta el 22 de diciembre. Además, a diferencia de días anteriores, confirmó su salida asegurando que María Pía Copello dice “la verdad”.

“Te voy a decir algo claro, yo, hasta el 22 de diciembre, trabajo en este canal. Por algo tengo 38 años de carrera, por el respeto que tengo, me considero un buen profesional... Lo que ella (María Pía Copello) ha dicho es verdad”, declaró Vílchez.

