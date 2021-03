El programa “JB en ATV” se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de las imágenes emitidas que evidenciarían la incomodidad de Fátima Segovia luego que un sujeto disfrazado como ‘Silvestre’ se le acercara demasiado durante la grabación de una de las secuencias del programa humorístico.

Al respecto, la actriz cómica Clara Seminara, quien no renovó contrato con “El Wasap de JB” luego de haber acusado a Enrique Espejo de haberla tocado de forma indebida, dijo que era algo que veía venir.

“El tiempo me dio la razón, era obvio que en algún momento pasaría algo así. No me alegro, pero sí me da mucha pena porque me pongo en el lugar de Fátima, aunque ella me dio la espalda en su momento, cuando pensé que éramos amigas. Igual no le deseo a nadie, que pase lo que yo viví”, señaló Clara al diario Trome.

Prensa internacional informa sobre acoso de ‘Silvestre’ a Fátima Segovia - Amor y Fuego

JB SE DEFIENDE

En respuesta, el actor cómico Jorge Benavides se comunicó vía telefónica con el programa “Magaly TV, la firme” y aseguró que las acusaciones de Clara Seminara ya son cosa del pasado.

“¿Qué te puedo decir?, ese es un tema que pasó hace cuatro años y ya se ha judicializado, no voy a opinar sobre ese tema. Ya eso está en manos de la justicia y no voy a decir absolutamente nada”, dijo Jorge Benavides.

“Las chicas que trabajan conmigo actualmente me conocen perfectamente, conocen a mi esposa y saben además que si hay una incomodidad la pueden decir en cualquier momento. El programa es grabado, se puede cortar en cualquier (momento) para decir el problema que estén pasando, pero no ha sucedido absolutamente nada. Todo es especulación”, añadió el humorista.

Asimismo, Jorge Benavides aseguró que Fátima Segovia le dijo que no pasó nada y que las imágenes fueron sacadas de contexto. “Respeto la opinión de lo que has visto, pero yo soy el que está ahí, conozco a mi gente y sé con quien trabajo. Soy el único que podría decir si ahí hubo acoso ni denuncia. La misma Fátima me ha dicho: ‘Jorge, yo no voy a salir a aclarar algo que no ha pasado’”, precisó.

