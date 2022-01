Tras convertirse en padre por cuarta vez, producto de su fallida relación con María Fe Saldaña, el cantante peruano Josimar Fidel anunció públicamente que ya no podrá tener más hijos tras haberse realizado la vasectomía.

El salsero brindó una entrevista al programa “En Boca de Todos”, donde sorprendió a los conductores y televidentes al confirmar que ya no buscará agrandar su familia, pese a que recientemente contrajo matrimonio con su novia cubana Yanira Cárdenas.

El intérprete de “El Aventurero” hizo esta revelación luego que Tula Rodríguez mostrara su admiración al recordar que es padre de cuatro niños. La conductora incluso se animó a sugerirle al artista someterse a un procedimiento anticonceptivo para evitar tener más hijos.

“Ahí ya me quedo, ya está (la vasectomía) ya está, ya no se puede (tener más hijos)”, señaló Josimar haciendo una seña de tijeras con las manos, a lo que Tula respondió: “Aleluya, porque yo leí que querías dos más. No seas abusivo”.

Josimar revela que se operó para no tener más hijos https://www.americatv.com.pe/

Tras confirmar que se sometió a una vasectomía, el popular ‘Rey de la salsa perucha’ se animó a bromear con su numerosa familia y dijo que quería armar una agrupación musical con sus hijos. “Voy a trabajar con todos ellos en la orquesta”, acotó.

