El cantante Josimar Fidel aprovechó sus redes sociales para responder a las críticas que ha recibido en los últimos días en programas de televisión.

El salsero fue duramente criticado por una broma respecto a las camas UCI para enfermos con coronavirus (COVID-19) y también por un desatinado comentario sobre Esaú Reategui, más conocido como “La Uchulú”.

El intérprete de “La protagonista” señaló que los mensajes negativos que se dan en redes sociales y la televisión peruana lo afectan emocionalmente.

“Los artistas también nos deprimimos porque queremos salir adelante y levantar nuestra bandera peruana. Me encantaría levantarla en un Grammy, en un Billboard, pero no nos podemos atacar de esa manera”, afirmó con la voz quebrada.

“Discúlpenme si lloro... Cada vez que sale algo que no es cierto en televisión, yo me pongo así”, comentó. “Todo nuestro sacrificio, el dejar a nuestras familias, al menos por un rato para salir a trabajar, toda la lucha constante que hacemos diariamente para ustedes, no es posible que con una palabra derrumben todo”, sentenció.

Días antes el salsero ofrecio disculpas públicas en redes sociales tras un desatinado comentario sobre la popular “La Uchulú”. En la publicación de Instagram afirmó que el personaje de TikTok tiene mucho carisma.

