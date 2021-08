Josimar Fidel se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el programa “Magaly TV: La Firme” comentara de un posible embarazo de su pareja, Maria Fe Saldaña.

Es así que ahora el salsero conversó con “Amor y Fuego” y fue consultado sobre si se convertirá en padre junto a la joven.

“Yo todavía no te confirmo si está embarazada o no, todavía no puedo confirmar nada, porque no se sabe, pero en el momento que sepamos que sí realmente está esperando un hijo mío, voy a ser el primero en gritarlo a los cuatro vientos, pero por el momento no puedo decir nada por lo que no estamos seguros”, comentó el cantante.

Del mismo modo, el salsero aseguró que está enamorado de su pareja y sí le gustaría volver a ser padre. “Mi mujer se llama María Fe, es la mujer que amo, adoro, que está conmigo siempre. Esa pancita es de tacu tacu, ojalá Dios quiera que haya algo”, agregó.

Además, Josimar también habló de Diana Noriega, con quien el cantante peruano habría tenido un breve romance en Estados Unidos.

“A ella no le ha afectado nada porque me conoce. Yo voy a cumplir dos años con ella y nosotros nunca hemos tenido un problema de este tipo... Pueden decir muchas cosas, pero ella sabe”, sentenció.

