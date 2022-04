Luego que Andrea San Martín revelara que dio positivo a coronavirus junto a su pareja, Sebastián Lizarzaburu, Juan Víctor Sánchez le escribió a la modelo para pedirle que le permita cuidar a la hija que tienen en común mientras se cumple su periodo de cuarentena.

El programa “Amor y Fuego” reveló el mensaje que el extripulante de cabina le envió a la exconductora de televisión a través de WhatsApp, en donde le pide que le entregue a su hija para cuidarla hasta que culmine su etapa de aislamiento.

“Hola, Andrea, buenas tardes, he tomado conocimiento que estás con COVID-19, muy al margen de los temas que me has emplazado, es importante separar el interés superior del menor y su seguridad, soy en este caso la persona idónea para cuidar y atender a nuestra hija”, se lee en parte de la conversación.

“Solicito que me permitas recogerla y evitar exponerla al peligro de contagio, ya que para su edad aún no hay vacunas que la puedan proteger. Por favor, ordena se me entregue a Lara para cuidarla mientras superas este proceso. Superado el proceso, te la entregaré, ya que no quiero ser denunciado”, añade Juan Víctor Sánchez.

Andrea San Martín responde:

A través de su abogado, Andrea San Martín señaló que este tipo de mensajes no contribuyen en nada en su proceso de recuperación contra el COVID-19.

“Respecto al mensaje que le ha enviado a mi patrocinada, debo precisarle que debido a la situación que vienen atravesando y la ayuda psicológica que viene recibiendo mi clienta, no le resulta saludable por ahora ese tipo de comunicación”, expresó el abogado de Andrea San Martín.

El letrado también le informó a Juan Víctor Sánchez que su solicitud había sido rechazada por su patrocinada, sin embargo, le dejó claro que la pequeña se encuentra a buen recaudo.

“Respecto a su menor hija, están tomándose las medidas recomendadas por el Estado en casos de emergencia. Pasado el periodo de aislamiento, podría continuar las visitas en casa de su hija”, finalizó.

