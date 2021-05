Juanpa Zurita atraviesa un buen momento en su carrera actoral, pues encarna a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, en la serie de Netflix; sin embargo, no ha corrido con la misma suerte tras lanzar su marca de agua mineral embotellada “Water People”.

El pasado 30 de abril, Zurita dio a conocer en su canal de YouTube su marca de agua mineral y explicó que los filtros con los que se trata el agua para purificarla eliminan parásitos y cloro, pero también se deshacen de “todos los minerales que por naturaleza el agua tiene” y que son necesarias en el cuerpo.

Por ello, decidió unirse a la compañía Jungle Group para crear Water People, “agua directamente del manantial alcalinizada a tu boca”.

Tras compartir el video sobre su nuevo emprendimiento, el también influencer recibió muchas críticas en las redes sociales. Los usuarios cuestionaron que comercializara agua embotellada cuando México enfrenta una fuerte sequía, sobre todo en regiones como Zacatecas, Coahuila y Chihuahu.

“¿Ya vieron lo del nuevo proyecto de agua embotellada de Juanpa Zurita? México pasa por una de las peores sequías, estamos a poco de llegar al día cero y comprar agua que estará explotando manantiales les juro que no es una opción. Que el fanatismo no los ciegue”, escribió un usuario de Twitter.

¿Ya vieron lo del nuevo proyecto de agua embotellada de Juanpa Zurita?

México pasa por una de las peores sequías, estamos a poco de llegar al día cero y comprar agua que estará explotando manantiales les juro que no es una opción. Que el fanatismo no los ciegue. pic.twitter.com/5CMOgFEP3i — noticieros telewey; 🇲🇽 (@noticiastelewey) May 1, 2021

Me estás diciendo que en medio de una sequia juanpa zurita va a sacar agua embotellada pic.twitter.com/apdvZWurTu — astrid lxs tami & valu || loki era (@ninixwalls1) May 2, 2021

- Miren! Es una nueva marca de agua.

- Pero están explotando los mantos acuíferos.

- Sí, pero tiene el sello Juanpa Zurita pic.twitter.com/jRoTHTods7 — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) May 2, 2021

ahí nomás les va:



en medio del contexto de estrés hídrico que estamos viviendo, al maravillosísimo juanpa zurita se le ocurrió hacer una marca de agua que va a explotar directamente uno de los poquísimos manantiales que tiene el país nomás para seguir inflándose de dinero — gabriel (@gabrielgalaviz_) May 1, 2021

Otros centraron su crítica a la contaminación que se genera al embotellas agua. “Buenos días, este tweet es solo para decir que NO COMPREN LA MARCA DE AGUA de @JuanpaZurita, el problema no es el agua purificada, sino los millones de toneladas de botellas de plástico que contaminan todos los días, no necesitamos una más y peor aún que explote los manantiales”, escribió en Twitter el usuario Pato el pez.

Buenos días, este tweet es solo para decir que NO COMPREN LA MARCA DE AGUA de @JuanpaZurita 🙃 el problema no es el agua purificada sino las millones de toneladas de botellas de plástico que contaminan todos los días, no necesitamos una más y peor aún que explote los manantiales — Pato el pez (@froggy_vc) May 1, 2021

VIDEO RECOMENDADO

¡LLeno total! Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla

¡LLeno total! Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla