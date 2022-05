El juicio por difamación de Amber Heard y Johnny Depp se reanudó después de una semana de pausa. Es así como la actriz, de 36 años, volvió a subir el lunes al estrado para seguir dando su testimonio.

Sin embargo, algo que ha llamado la atención es que, desde que inició el juicio por difamación −el pasado 11 de abril−, Depp ha evitado mirar a la cara a su exesposa.

¿Cuál es el motivo por la que el actor evita el contacto visual con Amber Heard?

Durante la jornada de reanudación del juicio, Camille Vasquez, una de las letradas del actor, dejó en evidencia los motivos por los que el protagonista de “Piratas del Caribe” evita mirar a Heard.

La letrada le preguntó a Amber Heard si había notado que Depp no la había mirado a los ojos ni una sola vez en lo que lleva el proceso legal. “El Sr. Depp no te ha mirado ni una sola vez durante todo el juicio, ¿verdad?”, dijo a la actriz, a lo que ella respondió: “No que haya notado”.

“Lo has mirado muchas veces, ¿no?”, cuestionó Vasquez a Heard, quien respondió: “Sí, lo he hecho”.

Tras ello, la letrada le preguntó a Amber si conocía los motivos por los que su expareja había evitado mirarla. “Sabes exactamente por qué el Sr. Depp no te mira, ¿no?”, cuestionó, para luego añadir: “Él te prometió que nunca volverías a ver sus ojos, ¿es eso cierto?”, continuó la defensa. “No recuerdo si dijo eso”, respondió la actriz luego de dar un suspiro.

Audio revelador

No obstante, la abogada de Depp decidió reproducir un audio que sería de una de las últimas veces que la pareja se había visto, en la que Heard le ruega al actor que la abrace para despedirse.

La reunión se habría dado en el 2016, en el hotel San Francisco, cuando Heard ya había solicitado una orden de restricción. Una reunión a la que Depp testificó previamente que asistió con la esperanza de que “ella se retractara de sus mentiras” sobre él.

El audio se escucha el preciso momento en el Heard intenta a abrazar a Depp, pero él se niega y ella le dice: “Por favor, solo quiero abrazarte y despedirme”. Luego se escucha a Depp decir: “No soy nada para ti, y siempre seré nada para ti. No volverás a ver mis ojos”.

“Él ha mantenido esa promesa, ¿no es así?”, preguntó Vasquez, refiriéndose a que Depp se negaba a mirar a Heard, a lo que ella respondió: “Hasta donde yo sé, él no puede mirarme”.

Semas atrás, uno de los representantes de la actriz aseguró que Depp no tenía el valor de mirarla ante la jueza. “No es de extrañar que el Sr. Depp no tenga la fortaleza o el coraje para siquiera mirar a la Sra. Heard durante todo el proceso, como no pudo hacerlo en el juicio en el Reino Unido, y, en cambio, hace garabatos y se ríe”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Winona Ryder testificará en juicio de Johnny Depp

En las próximas horas, la actriz hablará en el juicio que entabló Johnny Depp al diario 'The sun' por difamación.