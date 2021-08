Bailarina Jhajayra Aliaga denunció al futbolista Junior Ponce por agresión psicológica, física y sexual. La integrante de la agrupación “Alma bella” contó su desgarrador testimonio en el programa “Magaly TV: La Firme” y pidió garantías para su vida.

Según narró la joven bailarina, ella vivió una tormentosa relación sentimental con el futbolista, a quien conoció en diciembre de 2019, pero fue en julio de 2020 que habría descubierto su verdadera personalidad.

“Había chantaje de videos íntimos. Él me decía ‘tú solo serás mi mujer y solo estarás conmigo, si me dejas esos videos te van a cag** porque se los enseñaré a todo el mundo’”, contó Jhajayra para las cámaras de Magaly Medina.

La víctima narró que durante un viaje que ambos hicieron a Máncora, el futbolista Junior Ponce la golpeó salvajemente hasta el punto de quedar inconsciente.

“Me reventó toda esta parte de la cara, me agarró del cuello y me dijo ‘te voy a matar’, yo ya no respiraba y que alguien que supuestamente te quiere, que te diga eso es como que ‘¿quién eres, el diablo? Me dijo que ‘esto terminará mal porque te voy a matar, tú no vas a estar con nadie más que no sea yo’”, contó entre lágrimas.

Esta no es la primera vez que el jugador habría agredido a una mujer, ya que en el año 2017 se registra una denuncia en su contra por agresión hacia su exesposa. El parte policial señaló que la mujer fue golpeada en el rostro y en el estómago en presencia de su menor hija.

