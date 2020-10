Junior Silva no solo ha renovado su figura al bajar diez kilos tras cinco meses de entrenamiento constante. Ahora decidió mostrar su faceta de emprendedor y abrió su pollería en San Luis.

Es así que el popular “Pollo gordo”, por su personaje en “Al Fondo hay sitio”, mostró a Natalie Vértiz su local y habló sobre su papel en la recordada serie.

“Estoy contento, tranquilo, ultimando detalles porque ya vamos a empezar a abrir para que la gente pueda consumir su rico pollo”, señaló al inicio y luego hizo pasar a Vértiz cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

Asimismo afirmó que la pandemia es una época donde la situación está muy complicada para todos. “Dijimos vamos a hacer algo, algo que le gusta al peruano, y es el pollo a la brasa... No sé por qué se me ocurrió la idea”, bromeó en referencia a su personaje de AFHS.

Junior Silva se lanza como empresario y ahora vende pollo a la brasa VIDEO

Es ahí donde comentó que le da risa que hasta ahora lo recuerden por ello. “O sea, uno baja diez kilos, cinco meses corriendo al malecón, para que sigan con la misma vaina... Ya no hay nada de pollo gordo", añadió.

Silva afirmó que por el momento está iniciando con su negocio y todo va bien. “Gracias a dios está yéndonos bien, estamos con pedidos. Cada vez mas gente se va enterando con el trabajo de redes sociales y prensa”, agregó.

Además, mencionó que con el pedido de delivery llega gratis un pollo de plástico para los niños de la casa. Contó, también, que fue Irma Maury quien le puso el apodo de “Pollo gordo”.

“Nunca pensé que hasta el día de hoy la gente se iba a acordar de eso. Yo le digo mi madrina a Irma y siento que no me ha encasillado, he trabajado en otras cosas", comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Junior Silva baja de peso y sorprende con radical cambio

Junior Silva baja de peso y sorprende con radical cambio 30/10/2020