En una reciente entrevista para la edición de mayo de la revista GQ, Justin Bieber confesó que su primer año de casado con Hailey Baldwin estuvo lleno de desconfianza y miedo.

“El primer año fue muy difícil porque hubo muchos retornos al trauma. Había simplemente una falta de confianza”, dijo el cantante de 27 años, quien reconoció que sentía temor de expresar sus propios temores a su esposa: “Estaban todas esas cosas que no quieres compartir con la persona con la que estás, por miedo. No la quieres asustar diciendo: ‘Tengo miedo’”, indicó.

El intérprete canadiense sostuvo que por ahora están enfocados en crear una relación y conexión estable. “Simplemente estamos creando estos momentos para nosotros como pareja, como familia, que estamos construyendo estos recuerdos. Y es hermoso que tengamos eso. Antes no tenía eso que esperar en mi vida. Mi vida hogareña era inestable. No tenía una pareja. No tenía a nadie a quien amar”, puntualizó.

Consultado sobre la posibilidad de tener hijos con Baldwin, Bieber declaró: “No ahora mismo, pero los tendremos eventualmente”.

Bieber sostiene que su fe en Dios es su otro pilar emocional. “Él es gracia. Llegué a un punto en el que dije: ‘Dios, si existes, necesito que me ayudes, porque no puedo hacer esto solo. Me está costando mucho. Cada decisión que tomo surge de mi propio egoísmo’”, dijo el cantante.

“Entonces pensé algo como: ‘¿Qué quieres de mí? Pones todos estos deseos en mi corazón para que pueda cantar y hacer música. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están en mi corazón? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene todo lo demás? ¿Qué sentido tiene que esté en este planeta?’”, agregó.

Bieber y Baldwin se casaron en septiembre de 2018 en un tribunal de la ciudad de Nueva York, solo dos meses después de comprometerse en las Bahamas en julio.

VIDEO RECOMENDADO

Instagram: Justin Bieber se divierte jugándole una broma a su esposa Hailey Baldwin

Instagram: Justin Bieber se divierte jugándole una broma a su esposa Hailey Baldwin | VIDEO