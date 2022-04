Karen Dejo rompió su silencio y habló para las cámaras de “Magaly TV: La Firme” luego que fuera captada besando apasionadamente a un joven en una discoteca, y poco después junto al empresario con el que fue vinculada a mediados de marzo.

Al ser consultada por su relación con César Rey de Castro, la modelo evitó entrar en detalles y solo se limitó a dejar claro que actualmente se encuentra soltera y que dicho beso no representa algo importante para ella.

“¿Y ese beso que significó?”, le consultó la reportera de espectáculos. “Nada, cuando te das cuenta que las cosas no van, no van, yo estoy sola, no tengo una relación con nadie”, respondió la popular ‘Sabrosura’.

Respecto a las salidas con Christian Buller, la exchica reality reconoció que si pasó la Semana Santa junto al empresario y un grupo de amigos, sin embargo, aseguró que entre ellos no hay nada más que una amistad.

“Intenté tener algo con una persona, pero las cosas no prosperaron por culpa de ustedes (programa Magaly TV, La Firme). No quiero hablar de un tercero porque no tiene nada qué ver y quiero respetar”, acotó.

Sabrosura aseguró que está soltera y que respeta a sus amigos, en referencia a los dos galanes con los que se le vio durante la Semana Santa. Mientras, ellos intentaron negarla.

