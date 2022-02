Karen Dejo no fue convocada para formar parte de la temporada de celebración de “Esto es guerra”, en su lugar invitaron a nuevos personajes de la farándula como Gabriela Herrera, Jossmery Toledo y Anthony Aranda, sobre este último, la popular ‘sabrosura’ tuvo un duro comentario.

En conversación para las cámaras de “Magaly TV, la firme”, la ex ‘guerrera’ tuvo un duro comentario y calificó de “fácil” su llegada al programa de América TV. Según dijo, todo se debe a su polémica relación con Melissa Paredes.

“Qué fácil ha llegado, lo que te cuesta lo disfrutas, lo que no te cuesta dura muy poco. Si no se hubiera levantado a Melissa (Paredes), no estuviera en ‘Esto es guerra’”, fue la dura crítica de la ex concursante del reality.

Por su parte, Magaly Medina se mostró sorprendida con las declaraciones de Karen Dejo; sin embargo, aseguró que dijo “lo que todos pensamos”.

“Uy, yo no sé que ha pasado acá, pero todas están lanzando el veneno como chorros, a todos se les ha afilado la lengua (por) no entrar. No ha dicho nada nuevo, lo que pasa es que lo dijo en buen cristiano, ha dicho lo que todos pensamos”, aclaró Medina.

Como se sabe, la nueva temporada de “Esto es guerra” invitó a participantes “históricos” que regresaron al programa, tales como Guty Carrera, Rafael Cardozo, Micheille Soifer, Fabio Agostini, Melissa Loza, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO

Anthony Aranda responde a las críticas a su relación