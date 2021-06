Karen Schwarz visitó el programa “Mujeres al mando” y se refirió a la esposa de Christian Cueva, Pamela López, quien anunció que estaba distanciada del futbolista luego que este fuera captado en una reunión social sin respetar los protocolos de bioseguridad.

La figura de Latina aseguró que ella no cree en ‘darse un tiempo en una relación’.

“Es famoso (el darse un tiempo en una relación) y, la verdad, en algún momento sí lo he propuesto, no lo voy a negar, pero es porque efectivamente hay cariño hacia la otra persona, pero en verdad quieres terminar, solo que no quieres golpearle el corazón y hacer más doloroso el momento. Yo sí lo he hecho y lo tengo que confesar, pero no creo en eso”, contó Karen en el programa que conduce Thais Casalino.

Por otro lado, Karen confesó que terminaría su relación con el padre de sus dos hijas si en algún momento le pide un espacio en su matrimonio.

“Si Ezio viene y me dice ‘un tiempo’, después de estar casada y con hijos, le digo: ‘Mi amor, sabes que... un tiempo, pero el tiempo no da vuelta atrás y ahí nada más, gracias’”, puntualizó Schwarz.

