La conductora de televisión Karen Schwarz aprovechó sus vacaciones para realizar un viaje familiar junto a Ezio Oliva y sus dos hijas. Los famosos decidieron alejarse de Lima y se lucieron practicando sandboarding; sin embargo, el resultado no fue el mismo para todos.

En un primer momento, la presentadora de “Yo Soy Perú” compartió un video en el que muestra cómo vivió esta etapa junto a su esposo y sus hijas. Según explicó en su post, ella solía ser muy aventurera, pero cuando se convirtió en madre algo cambió.

“Yo siempre he sido muy aventurera y me encanta la adrenalina, pero desde que soy mamá algo cambió en mi. Pienso las cosas un millón de veces y eso me pasó cuando fuimos a las dunas y más cuando mis gordas se tuvieron que tirar antes que yo para hacerlo y encima escuchen mi grito”, señaló en su primer video.

Pero el hecho anecdótico llegó después, en un video separado en el que Karen Schwarz aparece sentada sobre la tabla de sandboard y, al momento de descender, tiene un traspié y termina en la arena después de dar una vuelta.

En la descripción del video, Karen Schwarz parodia una conversación que habría tenido con su esposo. Ezio le dice que tenga cuidado y ella presume que deslizarse sobre la tabla es algo “muy fácil”.

Cabe señalar que Karen Schwarz y Ezio Oliva suelen aprovechar sus momentos libres para disfrutar de viajes cortos en compañía de sus hijas. Actualmente Karen se encuentra de vacaciones tras el final de la temporada de “Yo Soy 10 años”.

