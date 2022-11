En la reciente emisión de “D’ Mañana”, Karla Tarazona y ‘Metiche’ se tomaron unos minutos para hablar sobre la inesperada salida de Gabriela Herrera de “El Gran Show”. Los conductores de televisión coincidieron en que la bailarina no logra “conectar” en las pantallas.

“Se han dado cuenta que Gabriela Herrera por más que declaró, que la hayan sacado, no pasa nada con ella. Bailará regio, bailará bien, pero no tiene conexión, no veo que tenga conexión con las cámaras, no me transmite nada”, comentó el popular ‘Metiche’.

“Mira en televisión hay muchas chicas que son desangeladas, que las llaman porque son un relleno. Hay chicas que no bailan, pero la pares donde la pares y diga lo que diga, la gente la va a mirar”, manifestó Karla Tarazona.

“Hasta Sergio George la negó. Para mi es desangelada, una persona que no trasmite nada”, acotó la expareja de Rafael Fernández.

Por su parte, su compañera Adriana Quevedo intentó ponerse de lado de la bailarina. “Acaba de empezar en televisión, es la más nueva”, acotó.

No obstante, Tarazona aseguró que Gabriela Herrara no es nueva en la televisión y ya ha estado en otros programas. “No, si ha estado hasta en Combate (…) Es una persona que no transmite nada”, enfatizó.

