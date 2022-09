Karla Tarazona salió al frente para referirse a las declaraciones que brindó su aún esposo Rafael Fernández, quien viene siendo criticado por la comparación que hizo al decir que podría ayudar económicamente a los hijos de su expareja, así como ha apoyado a ollas comunes.

“¿A qué mamá le va a gustar que una persona con la que compartiste parte de tu vida diga ‘así como ayudo a ollas comunes también puedo ayudar a tus hijos’? Para empezar, creo que las personas que me conocen saben que yo trabajo y todo lo que he hecho en mi vida”, expresó en inicio.

La conductora de televisión expresó su molestia y señaló que había evitado pronunciarse por el acuerdo al que había llegado al final de su matrimonio, pero detalló que ya estaba llegando a su límite.

“Al día de hoy en verdad estoy muy sorprendida por todo lo que está pasando, van pasando los días y vamos escuchando cada barbaridad y cada tontería de distintos programas. ¿De qué estamos hablando? Hasta donde vamos a continuar con esta situación, cuando se supone que todo iba a terminar en paz por el bien de una relación que en su momento fue bonita y, sobre todo, de tres niños que estaban involucrados”, manifestó en un enlace telefónico con el programa “D’ Mañana”.

“No entiendo qué está sucediendo, no entiendo qué está pasando por su cabeza. Hay cosas que no entiendo ya. Incluso, se está involucrando a una familia que no tiene nada que ver, como son Christian y Pamela. No tienen absolutamente nada que ver en esta situación”, añadió.

Finalmente, Karla Tarazona dejó en claro no teme abandonar la casa en la vive actualmente, donde vivía junto a su expareja y sus hijos. “No me da miedo salir de esta casa e irme a otro lado. Yo sí tengo los pantalones bien puestos para rehacer mi vida y para empezar de cero porque no es la primera vez”, puntualizó.

