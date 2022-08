Mónica Cabrejos visitó el set de “Magaly TV: La Firme” y sorprendió al revelar que Karla Tarazona cambió su estilo de vestir luego de su matrimonio con Rafael Fernández.

“Yo sé de muy buena fuente que Karla ha dejado de frecuentar amigos muy cercanos durante su relación y cambió su forma de vestirse”, dijo en un inicio Cabrejos sorprendiendo a Magaly Medina.

En esa línea, Mónica Cabrejos recordó que cuando la conductora de “D’ Mañana” la reemplazó en “Al Sexto Día” se sorprendió al verla con un look muy diferente al que normalmente usaba. “Cuando a mí me dio COVID-19, Karlita me reemplazó y fue con una ropa aseñorada y le dije por qué te vistes así como señora y ella me dijo, yo soy una señora casada”, reveló la también periodista.

Al escucharla, Magaly Medina confirmó que Karla Tarazona ya no usa vestidos muy pegados. “Dejó los vestidos, cuando la veo en las mañanas la veo con pantalones y blusas. Tienes razón ahora que me doy cuenta”, puntualizó.

Asimismo, la figura de Panamericana Televisión cuestión que Rafael intentara cambiar a Karla Tarazona. “Él siempre ha querido transformarla (…) Todo el mundo sabe quién es Karla, si Rafael busca sabiendo cómo era, es ilógico que vaya a tocar la puerta del infierno y esperar a que salga San Pedro, sabes quién va salir. Karla es como es, y se ve linda con sus vestigos pegaditos, alegre”, manifestó.

Karla Tarazona asegura que “no hay vuelta atrás”

Karla Tarazona se comunicó vía telefónica con el programa “Magaly TV: La Firme”, donde fue consultada sobre si volvería con Rafael Fernández en un futuro.

“Yo te voy a decir algo y pasa en mi vida, yo lloro y sufro, pero créeme que en una decisión tan importante como este no hay una vuelta atrás (...) Ya lo he demostrado en mis relacione anteriores, lo que se termina, se termina y no hay marcha atrás”, puntualizó.

