La cantante de reguetón Karol G reveló, a sus cerca de 50 millones de seguidores en Instagram, cómo se enteró de que ganó un Latin Grammy.

Y es que este jueves último jueves Karol G ganó el Latin Grammy como Mejor Interpretación de Reguetón por su tema ‘Bichota’. Ella estaba a segundos de interpretar el mencionado tema en medio del Bichota Tour en Nueva York cuando se enteró.

En el video que compartió, se nota muy emocionada con la noticia y lo comenta en pleno concierto. “Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de Bichota y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa mami” gritó mientras que el público entró en euforia.

Karol G celebra su Grammy Latino

Lo curioso es que en esa categoría Karol era la única mujer en la lista. Pero la celebración no quedó en el escenario, sino que se trasladó al backstage donde junto a su equipo de trabajo bailó a rabiar, literalmente hasta el suelo.

“De las cosas bonitas que uno aprende en el camino: Un premio no define el éxito de un artista. Hay quienes son gigantes y no tienen uno. Si no lo tienes, deja a los que sí celebrar su momento; Pero si lo tienes, ¡DISFRÚTALO!, La vida es una celebra y agradece todo lo que te da!”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

De las cosas bonitas que uno aprende en el camino: Un premio no define el éxito de un artista. Hay quienes son gigantes y no tienen uno. Si no lo tienes, deja a los que sí celebrar su momento; Pero si lo tienes, ¡DISFRÚTALO!, La vida es una💖 celebra y agradece todo lo que te da! — BICHOTA (@karolg) November 19, 2021

