Kate del Castillo, quien en los últimos años ha trabajado de la mano de Telemundo en grandes producciones, tuvo que ser operada tras sufrir una fuerte caída en el set de grabación de la narcoserie “Armas de Mujer”.

Actriz recurrió a sus redes sociales para contarle a sus seguidores de Instagram que mientras se encontraba trabajando sufrió una caída que hizo que se rompieran los ligamentos del dedo meñique de la mano derecha.

“Estoy en el hospital, al final me van a tener que operar mi dedito, pero es algo muy sencillo. Es para que no me quede chueco”, explicó la celebridad.

Según explicó la actriz, la caída fue ocasionada después de que el bolso de Kate del Castillo se enredara en uno de sus tacones, por lo que al caminar perdió el equilibrio y todo el peso de su cuerpo cayó sobre su mano, lo cual lastimó su dedo meñique.

Tras recibir una intervención quirúrgica, Kate del Castillo realizó otro historial de Instagram. Ella contó que ya había salido de la operación y que estaba esperando a que los efectos de la anestesia bajaran.

“Mi dedito miren qué bonito se ve y dormí delicioso. Ahorita que ya se me quite lo ‘drogui’ les platicó más”, comentó la hija de Eric del Castillo.

Días después, la actriz de 48 años compartió una foto en donde mostró su dedo después de la operación. Ella se mostró recuperada de la cirugía y seguirá trabajando en la serie “Armas de Mujer”, la cual es producida por Telemundo.

