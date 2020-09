A pocos días de dar a luz a su primera hija con el actor Orlando Bloom, la cantante Katy Perry sorprendió a sus miles de seguidores de las redes sociales al compartir una fotografía de su figura. La intérprete estadounidense hizo pública la imagen a través de un historial de Instagram y recalcó estar “agotada”.

Según se pudo observar en la imagen, Perry se mostró al natural y sin ninguna gota de maquillaje. Lejos del glamour, la celebridad lució un outfit bastante relajado que incluía un short de color gris y un brasier para dar de lactar.

La instantánea de Perry también estuvo acompañada de su canción “Not the end of the world” (”No es el fin del mundo”), single que forma parte de su disco “Smile”.

Katy Perry tras convertirse en madre por primera vez. (Foto: @katyperry)

La publicación no fue ajena para los cibernautas, quienes expresaron su opinión a través de Twitter con mensajes alentadores para la cantante en su etapa como madre.

“Normalizando el post parto real. No es rosa, no recuperas tu cuerpo en 3 días. Aplausos para Katy Perry”, escribió una usuaria en Twitter.

“Amo que Katy Perry muestre la etapa real del post parto. Sé que muchas mujeres pueden tener buena genética y no quedar tan ’panzonas’, pero de eso a decir que todo vuelve a la normalidad rápido es mentira”, añadió otra tuitera.

Normalizando el pos parto REAL!

No es rosa, no recuperas tu cuerpo en 3 días.

Aplausos 👏🏼 a Katy Perry 💕 pic.twitter.com/MyzBRrcTug — Feministas a prueba de balas (@FeministasBalas) September 1, 2020

