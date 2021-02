La primera vez que la modelo Kendall Jenner hizo pública una relación sentimental en redes sociales llegó en el Día de San Valentín y de la forma más divertida y romántica. El anuncio de su noviazgo con la estrella de la NBA, Devin Booker, fue realizado con una serie de detalles que demostraron que su romance está lleno de sonrisas, diversión y la buena química que ha desarrollado la hermana de Kim Kardashian con “Haven”, la mascota del jugador de los Phoenix Suns de Estados Unidos, tal como quedó registrado en Instagram.

El 14 de febrero la celebridad de ‘Keeping Up With the Kardashians’ subió en Instagram Stories una fotografía de ambos acompañada de un corazón blanco. Ella de 25 años está recostada cerca del fregadero de la cocina y él, de 24, se muestra abrazándola y sobre ella. La enorme sonrisa en el rostro que la joven se robó todas las miradas.

Kendall Jenner demostró lo feliz que está junto a Devin Booker, estrella de la NBA. (Foto: @kendalljenner / Instagram)

El atleta no se quedó atrás y también publicó en su cuenta oficial un video de su novia jugando con su perro y la etiquetó junto a un corazón. En otro post se vio a la pareja abrazándose junto a la mascota.

Devin Booker encontró el amor en Kendall Jenner, una de las integrantes más bellas del clan Kardashian-Jenner. (Foto: @dbook / Instagram)

Con estas imágenes quedó más que claro que “Haven”, el mastín italiano de color negro de Devin Booker ya le tiene cariño, confianza y se deja acariciar tranquilamente por Kendall Jenner, por tal motivo no podía dejar de estar presente en la oficialización del romance.

La mascota de 135 libras y 2 años de edad ya ha sido parte de las fotografías captadas por los paparazzis, pues estuvo presente cuando el jugador de los Phoenix Suns fue captado muy cariñoso con Kendall Jenner mientras disfrutaban de un día de playa en Malibú, en agosto de 2020. En otras instantáneas se le ve a él jugando a la pelota con el perro, mientras ella los mira mientras toma sol.